Allegri: "Entrare tra le prime quattro non sarà semplice. Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a tutti"

"Noi l'anno prossimo dobbiamo giocare in Champions, perché sarebbe un lavora aggiunto a livello sia tecnico che economico e su questo ci dobbiamo impegnare. Abbiamo la possibilità di entrare nelle prime quattro, anche se non sarà semplice perché ci sono Inter, Milan e Napoli che hanno qualcosa in più rispetto a tutti. Bisognerà fare un passetto alla volta, con grande equilibrio, senza sbalzi d'umore legati a un singolo risultato". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, ha parlato della lotta al vertice in Serie A.

"Se la strada intrapresa sia quella giusta lo diranno i risultati che saremo in grado di raggiungere a fine anno. Noi dobbiamo desiderare di essere in alto, perché le cose desiderate sono più belle. Dobbiamo ottenere i risultati che ci avvicinino alla quota Champions. Non si vincono o si perdono i campionati con una partita e non si decide l'ingresso in Champions con una partita", ha aggiunto l'ex centrocampista del Napoli.