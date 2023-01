Allegri e Spalletti, tensione alle stelle: cosa è successo tra loro la scorsa stagione

Saranno protagonisti dello scontro tra prima e seconda della classe di venerdì sera al Maradona. Entrambi toscani, Spalletti e Allegri non sono in ottimi rapporti, almeno non lo sono da quel Napoli-Juventus 2-1 dell'11 settembre 2021.

Litigarono al termine del match, con Allegri che pare non avesse gradito delle lamentele di Spalletti verso l'arbitro decidendo quindi di snobbare il collega. "Sono andato a salutarlo in panchina all'inizio - disse Spalletti - l'ho rincorso dentro lo spogliatoio alla fine, ma lui è andato via. Per cui lo volevo salutare ora. Frizioni? Io non gli ho detto niente. Ho sempre perso, c***o. Per una volta che vinco mi vieni a fare la morale?".

Pare i due si stimino, ma secondo il Corriere dello Sport "da sedici mesi le comunicazioni sono interrotte". La partita di venerdì è importante, e non è da escludere che la tensione tra i due possano riaffiorare.