Allegri-Napoli, Di Marzio: “Da quello che so, è in parola con un’altra squadra”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra nella prossima stagione: “Allegri lo conosco personalmente, è un bravo tecnico. Credo che sia in parola con altri, per quanto mi riguarda, a Napoli non viene”.

“Non metto le mani sul fuoco però, da quello che so, lui è in parola da un’altra parte”, ha aggiunto Di Marzio.