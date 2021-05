Bruno Longhi: "Allegri ha confidato ad un suo ex calciatore che la sua prossima squadra sarà il Napoli"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Bruno Longhi è tornato sulla sua indiscrezione circa il possibile ritorno di Massimiliano Allegri all'ombra del Vesuvio.

"Allegri ha rivelato ad un suo ex calciatore che la sua prossima squadra sarà il Napoli. Essendo amico di questa persona, l'ho saputo. Non posso rivelare la fonte. Questo suo ex calciatore non sapeva chiaramente i dettagli dell'accordo, né se cambierà qualcosa senza Champions", ha spiegato Longhi.