Allegri: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma dopo la lunga sosta inizierà un nuovo campionato"

"Il campionato è lungo e abbiamo avuto passaggi a vuoto, soprattutto in Champions. Prendiamoci la vittoria perché contro una grande squadra, ma ora riazzeriamo tutto per giocare le ultime due partite alla grande. Poi tireremo la riga e faremo la somma". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato al termine del match contro l'Inter ai microfoni di Dazn.

L'allenatore bianconero si è espresso anche sulla lotta al vertice in Serie A e sul momento del Napoli: "Non pensiamo a chi sta in testa, ma a chi ci sta davanti. Siamo a due punti dalla Champions e pensiamo a quello. L'obiettivo è fare il massimo, ma il Napoli sta facendo cose straordinarie. Dopo la lunga sosta però inizierà un nuovo campionato. Ora non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia tutto a posto dopo questa vittoria".