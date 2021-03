CALCIOMERCATO NAPOLI - Corsport: "De Laurentiis pensa ad Allegri in caso di Champions"

Le possibili strategie del patron azzurro in caso di ritorno nella massima competizione europea per club

Aurelio De Laurentiis pensa a Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli in caso di ritorno in Champions League. A parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

La possibile qualificazione alla massima competizione europea per club cambierebbe le strategie del patron azzurro in vista della prossima stagione, sia per la panchina che per la rosa.

L'ex Juve, dunque, sarebbe tra i candidati per succedere a Gattuso alla guida della compagine partenopea, senza tralasciare le piste che portano a Rafa Benitez e Fonseca della Roma.