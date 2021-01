Allan si rasa a zero per la malattia (estetica) del figlio|FOTO

Allan, ex indimenticato del Napoli, attualmente all'Everton con Ancelotti, ha re-postato una foto pubblicata dalla sua compagna Thais, in cui quest'ultima spiega il problema estetico del figlio.

"Ho pensato molto se era giusto discutere di questo problema qui, perché davvero non mi sento a mio agio. Non so quali parole usare o cosa dire. Quando Miguel aveva 4 anni, gli è stata diagnosticata l'alopecia, una malattia autoimmune in cui il suo stesso corpo attacca il follicolo pilifero. L'unico grosso problema è quello estetico. Ti amiamo piccolo", scrivono sui social.