Covid-19, l'ex Napoli Alemao torna a casa: "Grazie a tutti coloro che hanno pregato per me"

Buone notizie per Ricardo Alemao. L'ex leggendario centrocampista del Napoli sta meglio ed è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale a Belo Horizonte causa Covid-19.

Il brasiliano ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni e ringraziare quanti lo hanno sostenuto in queste settimane così difficili con un post su Instagram: "Amici, grazie a Dio ho superato questo momento di difficoltà per il Covid-19. Sono già a casa e mi sto riprendendo. Ringrazio tutti coloro che hanno pregato per la mia vita e per la mia famiglia. Un abbraccio a tutti".