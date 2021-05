CALCIOMERCATO - Albiol: "Un mio ritorno al Napoli? Ho ancora un anno col Villarreal, poi chissà..."

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Raul Albiol ha commentato le voci su un suo possibile ritorno al Napoli: "Mi fa piacere, sono contento, ma una cosa del genere mi sembra difficile. La mia è stata una scelta di vita: se non fosse stato il Villarreal, non avrei lasciato Napoli. Abbiamo scelto la famiglia, gli amici, casa nostra: alla mia età ragiono giorno per giorno, e oggi voglio godermi la Champions in una società che mi ha voluto fortemente e mi riempie d’affetto. Ho un altro anno di contratto e poi… boh. Chissà".

Il difensore spagnolo ha parlato anche dello scudetto perso nel 2018 in azzurro: "Quella è stata la più grande delusione della mia carriera: lo meritavamo, ci credevamo, e vedere vincere l’Inter con gli stessi punti, 91, fa ancora più male".