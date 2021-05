Albiol cuore azzurro: "Amo Napoli. Squadra sempre nel mio cuore"

L'ex difensore, in una recente intervista, ha ricordato con affetto la sua ex squadra

Raul Albiol ha il "cuore azzurro" e la dimostrazione di tale amore sta tutta nelle parole che il difensore ha dedicato alla sua ex squadra, dove ha trascorso sei stagioni dal 2013 al 2019. In attesa di affrontare con il suo Villareal il Manchester United, nella finale di Europa League, Albiol parla del suo passato calcistico in un'intervista a SkySport.

"Amo Napoli e la mia famiglia ama Napoli - ha detto Albiol -, quindi posso solo fare il tifo per loro. Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto sei anni meravigliosi. Penso che ce la faranno a entrare in Champions League"