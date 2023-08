Lo spagnolo Raul Albiol, ex difensore del Napoli di Benitez e Sarri, ha concesso un'intervista a Dazn insieme al suo amico e connazionale Borja Valero. Tra i vari temi trattati, le avventure con l'ex compagno ed amico Pepe Reina un aneddoto su un altro ex azzurro, lo svizzero Valon Behrami adesso opinionista.

"Era pazzo, ma aveva un cuore grande. Beveva dieci Red Bull al giorno – ha detto il difensore del Villareal sul centrocampista – Gli dicevo 'Valon, come c***o fai a dormire?'. Lui mi diceva che dormiva solo due ore e che gli erano sufficienti”.

Albiol era incredulo, ma alla fine Behrami aveva ragione. “Aveva una grande forma fisica. Un altro se faceva come lui non giocava per due anni", scherza il campione del mondo del 2010.