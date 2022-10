"Scugnizzeria" a picco, in Youth League manita dall'Ajax: il Napoli perde 5-1

Ancora un pomeriggio da dimenticare per il Napoli Primavera in Youth League, la massima competizione europea per le squadre giovanili.

La squadra allenata da Nicolò Frustalupi ha infatti collezionato contro l'Ajax la terza sconfitta in altrettante partite. Dopo quelli con Liverpool e Rangers è arrivato il ko contro la squadra di Amsterdam, che si è imposta in casa per 5-1.

Man of the match Idumbo Muzambo decisivo con una doppietta per i lancieri. Per gli azzurri ha segnato invece il gol della bandiera Leonardo Paolo Rossi su rigore.

Il Napoli chiude il girone A con 0 punti. Primo il Liverpool a 9, secondo l'Ajax a 6, terzi i Rangers di Glasgow a 3.