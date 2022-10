Il trionfo del Napoli ad Amsterdam esalta la stampa estera: i titoli dei giornali nel mondo

Il roboante trionfo del Napoli per 6-1 sul campo dell'Ajax in Champions League ha fatto, come prevedibile, il giro del mondo. Tantissimi i giornali esteri, dall'Inghilterra al Brasile, che hanno esaltato l'impresa degli azzurri di Spalletti.

Questi alcuni dei titoli dedicati alla vittoria partenopea:

The Guardian (Inghilterra): "Il Napoli demolisce l’Ajax"

L’Essentiel (Lussemburgo): "Il Napoli schiaccia l’Ajax"

Torcedores (Brasile): "Il Napoli fa rivivere l'arte calcistica dei tempi di Maradona e batte l'Ajax"

Sozcu (Turchia): "Il Napoli fa a pezzi l’Ajax in trasferta: 6-1"

Mundo Deportivo (Spagna): "Il Napoli fa una festa di gol e umilia l’Ajax"

Hechos de Hoy (Spagna): "Il Napoli è la squadra rivelazione della Champions League"

Sport7 (Slovacchia): "Il Napoli con una delle migliori prestazioni della storia: Lobotka contribuisce allo smantellamento dell'Ajax"

Vecernij list (Croazia): "Il Napoli è la vera rivelazione della Champions League".