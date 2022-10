Ajax-Napoli, le procedure di sicurezza per i tifosi azzurri in trasferta ad Amsterdam

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma alla Johan Cruijff Arena tra l’Ajax ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.



Si informa i tifosi che il punto di ritrovo, individuato dalle autorità locali, è piazza Dam. La polizia locale scorterà i tifosi nel tragitto per raggiungere lo stadio. Il trasferimento inizierà a partire dalle ore 18:15 circa, a piedi da piazza Dam alla Stazione Centrale (circa 20 minuti); qui è previsto l’utilizzo della metro con arrivo allo stadio alle ore 19:00 circa. Si ricorda ai tifosi che è vietato bere bevande alcoliche in strada.

Si ricorda che, all’interno dello stadio:

non sono ammesse le borse più grandi del formato A4 (non sono presenti depositi dove lasciare gli oggetti vietati);

è vietato fumare;

è vietato introdurre o utilizzare droghe leggere;

ai punti ristoro, sarà possibile pagare esclusivamente con carta;

è vietata l’introduzione e l’utilizzo dei megafoni;

è ammesso l’utilizzo di tamburi e di n. 2 aste flessibili portabandiera;

gli striscioni e le bandiere ammesse non potranno superare la grandezza di 1mt x 1 mt e dovranno essere corredate di certificato ignifugo;

non sono ammessi striscioni e bandiere recanti messaggi commerciali, offensivi e politici.

All'ingresso dello stadio saranno impiegati cani anti pirotecnici. Coloro che saranno trovati in possesso o useranno pirotecnici, sia allo stadio che in città, saranno arrestati.

I cancelli di ingresso al settore ospiti apriranno due ore prima del calcio di inizio, previsto alle ore 21.00 ora locale.

Procedura di accesso per i sostenitori della squadra ospite

La polizia di Amsterdam e AFC Ajax prevedono un controllo dei biglietti per assicurare un accesso allo stadio rapido e sicuro. Successivamente, la sicurezza dello stadio effettuerà una perquisizione; il biglietto elettronico sarà controllato presso i tornelli e potranno essere presenti cani addestrati per individuare eventuali sostanze stupefacenti o materiale pirotecnico. A seconda del numero di sostenitori attesi, l’Ingresso K aprirà 1,5/2 ore prima del calcio d’inizio.

- Raccomandazioni

A causa delle lunghe procedure di ingresso, si consiglia ai sostenitori di arrivare allo stadio con largo anticipo.

- Attenzione

I sostenitori della squadra ospite potranno vedersi rifiutato l’ingresso/essere allontanati dalle tribune per motivi di sicurezza.

- Divieto di fumo

A partire dal luglio 2008, nei Paesi Bassi è vietato fumare in occasione di eventi, all’interno di pub e edifici pubblici. Per questo motivo, è vietato fumare all’interno della Johan Cruijff ArenA. Non è possibile uscire dallo stadio per fumare e rientrare successivamente. L’uscita dallo stadio è da considerarsi definitiva. AFC Ajax si riserva il diritto di impedire l’ingresso e di espellere dall’impianto chiunque si rifiuti di osservare tale divieto.

- Pagamenti senza contanti

La Johan Cruijff ArenA è uno stadio “senza contanti”. I pagamenti presso i punti ristori potranno essere effettuati esclusivamente con carta di debito o credito.

Informazioni utili

- Parcheggio

Ai sostenitori della squadra ospite si consiglia di parcheggiare presso il JoePark/P Bus. Da lì è possibile raggiungere in breve tempo a piedi l’ingresso dello stadio o la stazione della metropolitana. Consigliamo ai tifosi di parcheggiare qui le loro auto durante il giorno per recarsi in centro città. Dopo la gara, i sostenitori della squadra ospite dovranno attendere all’interno del proprio settore per assicurare la sicurezza del deflusso. La polizia accompagnerà i sostenitori al parcheggio e/o alla stazione della metropolitana.

- Stazione della metropolitana più vicina

Il modo più rapido per raggiungere il centro città è utilizzando la linea 54 della metropolitana presso la stazione Strandvliet-ArenA. La stazione si trova presso l’ingresso K.

Luoghi da evitare

L'Ajax consiglia ai sostenitori ospiti di non recarsi nelle aree segnate in grigio, poiché sono i punti di ritrovo dei tifosi di casa più accesi.

Nel centro città, lo stesso consiglio vale per i pub Monico, Hof van Holland e i pub presenti nella zona di Rembrantplein. In generale, ai sostenitori ospiti si consiglia di indossare un abbigliamento neutro e di comportarsi in tal modo nel centro città e nei pressi dello stadio.

Raccomandazioni e consigli della polizia di Amsterdam

Sebbene Amsterdam sia considerata una città aperta, la Polizia nazionale olandese desidera comunicare ai sostenitori della squadra ospite alcune regole e procedure.

- Reati e infrazioni

Le persone arrestate per lievi infrazioni come possesso di fuochi d’artificio o comportamenti derivanti da stato di ubriachezza sono tenute a pagare una multa presso il commissariato di polizia. Altri reati possono comportare la detenzione di più giorni presso una stazione di polizia. Generalmente le persone arrestate sono trattenute presso la stazione di polizia di Flierbosdreef, nella zona sudorientale di Amsterdam. È possibile raggiungerla a piedi dalla Johan Cruijff ArenA in circa 10 minuti oppure in taxi. Coloro che desiderino denunciare piccoli reati presso la Johan Cruijff ArenA devono farlo presso la stazione di polizia di Flierbosdreef, raggiungibile allo 0900-8844. Per situazioni potenzialmente letali, chiamare il 112. Si consiglia ai sostenitori ospiti di non acquistare biglietti al mercato nero o nei pressi dello stadio. Gran parte di questi biglietti sono contraffatti. Ai possessori di biglietto contraffatto non sarà consentito l’accesso allo stadio. I sostenitori ospiti dovranno fare attenzione ai borseggiatori attorno allo stadio e nel centro di Amsterdam. L’utilizzo di espressioni come “ACAB” o “1312” è considerato un insulto nei confronti della polizia e sarà punito in quanto reato.

- Alcol

Ad Amsterdam non è consentito bere alcol nelle strade. Le persone in stato di ebrezza non saranno ammesse allo stadio.

- Droghe

Nel centro di Amsterdam sono presenti persone che tentano di vendere sostanze stupefacenti. Non è consentito vendere o acquistare droghe. Si raccomanda ai visitatori di non acquistare droga; la qualità di tali sostanze è generalmente molto bassa. Non sarà consentito introdurre droghe all’interno dello stadio; queste verranno confiscate all’ingresso.

- Fuochi d’artificio

Non è consentito possedere e accendere di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico. Né allo stadio né per strada. I trasgressori saranno arrestati.