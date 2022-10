Notte Champions, c'è Ajax-Napoli: azzurri a caccia del risultato alla Cruijff Arena

Una partita dall'enorme fascino quella di stasera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Ajax e Napoli si scontrano alla terza giornata del gruppo A di Champions League, con gli uomini di Spalletti in vetta al girone con 6 punti ed i lancieri ad inseguire a 3, stessi punti del Liverpool.

Spalletti opera due cambi rispetto alla vittoriosa gara di campionato contro il Torino: in difesa Olivera torna titolare (aveva esordito proprio in Champions, contro il Liverpool); in attacco Lozano sostituisce a destra Politano. Raspadori parte titolare al centro dell'attacco, con Simeone pronto a subentrare e ancora assente per infortunio Osimhen.

Le formazioni

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX (4-2-3-1) Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Kudus. All. Schreuder.