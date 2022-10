Spalletti: "Contro l'Ajax step importante. Ci vuole forza ma anche testa"

"Con l'Ajax sarà una sfida emozionante. Per diventare grandi bisogna giocare contro avversari grandi. E' l'occasione per poter misurare il nostro valore a certi livelli. Se riusciremo a dimostrare di essere all'altezza sarà una bella risposta. Giocheremo in uno stadio bellissimo, in un clima fantastico. L'anno scorso questo tipo di partite ci sono mancate e adesso che siamo qui dobbiamo goderci la sfida ed avere la mentalità da grandi". Così Luciano Spalletti ha presentato Ajax-Napoli nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia del match.

Il tecnico azzurro non ha escluso possibili cambi in formazione rispetto agli undici scesi in campo contro il Torino: "Può essere che domani altri due o tre titolari scendano in campo al posto degli altri titolari. Di Lorenzo? E' un robot. Di giocatori come lui si difficilmente a meno".

"Ci vuole forza ma anche testa. L'Ajax gioca in maniera simile alla nostra. Questo è uno step importante. Se saremo straordinari, potremmo anche mettere una mano sulla qualificazione, ma sappiamo che la strada è lunga e davanti a noi", ha aggiunto Spalletti.

Meret: "Contento del mio inizio di stagione. Sto avendo continuità ed è importante"

"Quest'anno sto avendo continuità di gioco e il rendimento è frutto del lavoro e della possibilità di andare in campo più spesso rispetto al passato. Dimostrare le proprie qualità è chiaramente più semplice quando si va in campo con costanza. Sono contento del mio inizio di stagione e spero di continuare così. Con l'Ajax dovremo avere l'atteggiamento che abbiamo mantenuto in questi primi mesi senza mai calare di intensità. Sappiamo che sarà una gara difficile e dobbiamo avere la giusta mentalità per poter proseguire il cammino in Europa". Così Alex Meret, che ha parlato in conferenza stampa insieme a Spalletti.