Spalletti: "Bello vivere una serata così, ma dobbiamo già pensare alla prossima e vincere con la Cremonese"

"Abbiamo fatto una bella partita, quello che conta è la prestazione. Sono contentissimo, è bello vivere una serata così, ma appena si rientra si deve pensare già alla prossima partita. Se domenica con la Cremonese non riuscissimo a vincere, ci sono tutte le altre dietro molto vicine. La Cremonese sa contro chi gioca, sarà tirata a lucido. Qui in Olanda abbiamo fatto fatica e sarà difficile, c'è da lavorare su testa e muscoli". Così Luciano Spalletti ha parlato al termine di Ajax-Napoli ai microfoni di Sky Sport.

"Quello di questa sera è un grande risultato, abbiamo fatto una grande partita, un grande calcio, sempre in pressing, abbiamo provato a far gol in ogni momento, contro una squadra tosta che sa giocare a calcio. Abbiamo subito anche un po' di falli. Conta anche l'avversario che hai davanti, l'Ajax è un club da cui imparare", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Spalletti ha parlato anche del possibile rientro di Osimhen: "Se i ragazzi si allenano bene c'è spazio per tutti. Le partite sono molto ravvicinate, c'è chi sta giocando tanto e ci sarà bisogno di sostituirli".