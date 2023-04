Il Benevento sceglie il terzo ex Napoli di fila per la sua panchina: l'annuncio ufficiale

Il Benevento sceglie il terzo ex Napoli di fila per la sua panchina. Dopo gli addii di Fabio Cannavaro prima e di Roberto Stellone poi, dimessosi dopo la sconfitta interna contro la Spal, la società sannita ha affidato la conduzione tecnica della squadra ad Andrea Agostinelli.

L'ex calciatore ed ex allenatore azzurro ha firmato con il sodalizio giallorosso un contratto fino al prossimo 30 giugno. Agostinelli in questa stagione aveva allenato il Gudja United, squadra maltese. A lui tocca ora il difficile compito di risollevare le sorti delle 'streghe' e di centrare l'impresa di evitare la retrocessione in Serie C.