Juve-Napoli, Agnelli: "Sentenza Giudice Sportivo? Vicenda che non ci tocca"

"La sentenza del Giudice Sportivo su Juve-Napoli? E' una vicenda dove noi siamo collaterali, è tra il Napoli e i gradi di giustizia sportiva. Si tratta di qualcosa che non ci tocca". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nella conferenza post Assemblea dei soci, sulla sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea, che ha inflitto il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri per il match non disputato contro il Napoli lo scorso 4 ottobre.

Spadafora: "Sentenza di cui prendo atto"

"E' una sentenza di cui prendo atto e vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli. I protocolli in vigore per Serie A e società sportive sono validi. L'importante è che siano rispettati". Così il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, parlando a Rai Radio Uno nel corso del programma 'Il mix delle cinque', ha commentato la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea su Juventus-Napoli.

"Se Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo? Penso proprio di sì", la risposta del Ministro alla domanda del giornalista Gianni Minoli sull'attaccante bianconero.