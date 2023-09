Adani: "Il Napoli è cambiato ed è diventato una squadra normale. Deve ridisegnare la percezione di tutti noi"

“Il Napoli è cambiato ed è diventato una squadra normale. La squadra normale vive sul filo dell’equilibrio le partite. Con il Braga ha avuto palle gol, ha sbagliato e preso dei pali, ma c’è stata la predisposizione a fare la partita". Questa l'analisi dell'ex difensore di Inter, Fiorentina e della Nazionale Lele Adani sul momento del Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.

"Questo Napoli deve ridisegnare la percezione di tutti noi: non sempre dominerà il campo e il gioco, l’importante è che si riescano a connettere con le idee di Garcia mettendole in pratica, senza rimanere a metà strada", spiega il noto opinionista Rai.

Sulle possibilità del Napoli di riconfermarsi campione d'Italia, Adani aggiunge: "Questo si fa fatica a dirlo, è appena cominciato il campionato. Diciamo che l’Inter è molto attrezzata, la Juve è forte e non ha le coppe... non è così scontato che il Napoli si riconfermi. Mi piacerebbe capire che strada prendono col nuovo allenatore, perché secondo me adesso sono a metà strada”.