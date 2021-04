Grave lutto nel mondo della tifoseria del Napoli: addio ad Achille

Grave lutto nel mondo della tifoseria del Napoli. Si è spento nelle ultime ore il super tifoso azzurro Achille Ajello, molto conosciuto e ben voluto nell'ambiente.

Achille è stato per anni uno dei grandi protagonisti dei ritiri estivi del club partenopeo. Era affezionatissimo ai calciatori del Napoli, che considerava quasi dei figli.

Anche l'ex responsabile dello staff medico azzurro, il dott. Alfonso De Nicola, ha voluto ricordare Achille con un commosso messaggio sulla sua pagina ufficiale social: "Non era ritiro estivo senza Achille. Sempre e comunque presente. A difendere a spada tratta Napoli e il suo Napoli, perché la passione era davvero esplicita in lui. Non contava vincere, ma esserci e lo ha sempre dimostrato coi fatti. Un amore folle. In tanti hanno speso parole bellissime per salutarlo, ma un pensiero è d'obbligo. Ricordo la disponibilità che mi concesse nell'ultimo ritiro al quale partecipai, pur non conoscendolo: Dimaro, Val di Sole, stagione 2018-2019. Hotel Sasso Rosso, colazione e via verso gli allenamenti o dove ne avessi necessità, con la sua auto. Mi presentò un po' di persone e mi fece sentire certamente meno solo. Un enorme dispiacere, perché lui sì, era davvero l'amico di tutti. Buono e gentile. Fai buon viaggio, caro Achille".