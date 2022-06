Napoli, accolto il ricorso contro la chiusura della Curva A per un turno di campionato

La Corte Sportiva di Appello nazionale ha accolto il reclamo proposto dalla Ssc Napoli in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, annullando il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato.

Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico.