Accendino lanciato in campo verso un giocatore del Napoli: il Giudice sportivo sanziona il Frosinone

Una sanzione di 4mila euro per il lancio di un accendino dagli spalti dello Stirpe verso un giocatore del Napoli durante il match di campionato di sabato scorso. E' quanto comminato dal Giudice sportivo al Frosinone.

Questa la motivazione ufficiale: "Ammenda di € 4.000,00 alla soc. Frosinone per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".