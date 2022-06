Castel Volturno, il Comune ordina demolizione nel centro sportivo del Napoli

Il Comune di Castel Volturno, come riportato da CasertaNews.it, ha emesso un'ordinanza di demolizione riguardante dei presunti abusi edilizi nel centro sportivo del Napoli

Il provvedimento riguarda una tettoia sorretta da strutture verticali in legno, destinata ad area parcheggio all'aperto lunga 24,5 metri e larga 11,5 metri; nonché due barriere: una del tipo grigliato composta da pannellature orizzontali sorrette da elementi verticali, assicurati alla struttura retrostante tramite agganci confezionati più in altezza, per una lunghezza di circa 85 metri e un'altezza pari a circa 4,50 metri; e la seconda, confezionata su tutto il tratto murario che cinge il limite nord della sovrastante area parcheggio per una lunghezza di circa 84,70 metri, composta da pannelli orizzontali agganciati alla sottostante struttura muraria, per un'altezza complessiva di 2,50 metri circa.

Si tratta - spiega ancora CasertaNews - di interventi realizzati abbastanza di recente ma che, a seguito del sopralluogo dei tecnici comunali, sono risultati abusivi. Da qui l'ordinanza all'amministratore unico della società proprietaria del fabbricato a Pinetamare affinché provveda, entro 90 giorni, alla demolizione e alla rimozione degli interventi eseguiti senza alcun titolo edilizio. In caso contrario sarà il Comune, tra tre mesi, a provvedere alla demolizione, a spese del responsabile dell'abuso edilizio contestato.