Napoli, oltre 9mila gli abbonamenti già venduti in prelazione: grande successo per la formula "full"

E' partita oggi alle ore 12 la vendita libera per la campagna abbonamenti del Napoli 2023/2024, che terminerà il 18 agosto alle 23.59 o al raggiungimento dei 25.000 abbonati. File presso gli abituali punti di vendita si sono registrati questa mattina in molte zone della città e anche in provincia.

Il club azzurro ha suddiviso il limite massimo di 25.000 abbonati fissando una capienza dedicata per ogni singolo settore. In caso quindi di raggiungimento del 100% di saturazione di un singolo settore, verrà dichiarato il sold-out dello stesso.

Al termine del periodo di prelazione sono stati emessi 9.233 abbonamenti, con un tasso di rinnovo che sfiora il 100%. Ottimo il riscontro ottenuto dalla formula "Full" (campionato/ottavi di Coppa Italia + Champions League), con 7.490 tifosi che hanno scelto questa tipologia di abbonamento, a fronte di 1.743 abbonati che hanno scelto la formula "Italia".