Calcio Napoli, parte la vendita libera degli abbonamenti

Alle ore 12 di oggi, 8 agosto, è cominciata la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione del Calcio Napoli senza alcuna restrizione. Si tratta della fase 3 della campagna, quella aperta a tutti, mentre le due precedenti erano riservate agli abbonati dell'ultima stagione pre-covid. L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Sono previste tariffe scontate per le famiglie e per le donne: sconto del 50 per cento per i figli under 14 e sconto del 30 per cento per il secondo componente della coppia e sconto del 10% per le donne.

Di seguito, i prezzi settore per settore:

TRIBUNA POSILLIPO

Intero: 1.030 euro

Donne: 927 euro

Secondo componente della coppia: 721 euro

Under 14: 515 euro

TRIBUNA NISIDA

Intero: 770 euro

Donne: 693 euro

Secondo componente della coppia: 559 euro

Under 14: 385 euro

DISTINTI SUPERIORI

Intero: 570 euro

Donne: 513 euro

Secondo componente della coppia: 399 euro

Under 14: 285 euro

DISTINTI INFERIORI

Intero: 390 euro

Donne: 351 euro

Secondo componente della coppia: 273 euro

Under 14: 195 euro

CURVE SUPERIORI

Intero: 305 euro

Donne: 274,50 euro

Secondo componente della coppia: 213,50 euro

Under 14: 152,50 euro

CURVE INFERIORI (Da aggiungere 7 euro di prevendita)

Intero: 195 euro

Donne: 175,50 euro

Secondo componente della coppia: 136,50 euro

Under 14: 97,50 euro

Acquistare un abbonamento darà diritto anche ad alcuni benefit, come il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per le gare casalinghe delle competizioni Uefa e della Coppa Italia, ad un prezzo scontato del 20%; o diritto di precedenza, della durata di 48 ore, per i biglietti relativi alle trasferte all’estero delle gare UEFA, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Da quest'anno, ci sarà anche la possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di 4 allenamenti della squadra, qualora il napoli dovesse svolgerli allo stadio Maradona, durante il campionato, in date scelte dalla SSCN.