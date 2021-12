Polemiche Insigne in Canada. Pedullà contro l'agente, Zeman: "Lorenzo vive per Napoli"

I discorsi sul futuro di Lorenzo Insigne, con l'ipotesi Mls col Toronto che sembra diventare sempre più concreta ogni ora che passa, stanno tenendo banco non soltanto a Napoli. L'attuale capitano del Napoli è uno dei calciatori più forti della Nazionale che l'estate scorsa ha vinto gli Europei, e a molti commentatori sembra davvero singolare che possa trasferirsi in un campionato di livello così basso.

Alfredo Pedullà, giornalista sempre particolarmente attento alle vicende di calciomercato, non usa mezzi termini: "Il Canada è la periferia del calcio – ha detto ai microfoni di Sportitalia – Bisogna stare attenti a certe decisioni, può capitare che ti penti dopo 6 mesi. Accettare la Mls ora non avrebbe molto senso, si può anche aspettare nella vita". Insomma: non necessariamente firmare il rinnovo propostogli dal Napoli, ma almeno attendere la fine della stagione.

Per Pedullà qualche colpa è anche del procuratore del ragazzo, Vincenzo Pisacane: "Non è stato in grado di portargli una, dico una offerta valida. Se sei Insigne, con i numeri che hai e dopo aver vinto l’Europeo da protagonista, ritengo che uno straccio di proposta te la debbano portare, seppur sia a 5, 6 o 7 milioni".

Diverso l'approccio alla vicenda di quello che è stato uno dei primi a credere in Insigne, e al quale l'azzurro deve probabilmente molto, ovvero Zdenek Zeman. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il boemo – che allenò Insigne prima a Foggia e poi a Pescara – ha sottolineato soprattutto quanto sia sconfortante un trasferimento di questo tipo: "Per me lui rimane sempre napoletano, il discorso è che oggi il calcio è diventato un business anche per i giocatori".

"A me dispiacerebbe – ha concluso Zeman – perché come ragazzo lo conosco. Da sempre lui vive per Napoli. Da piccolo sognava quella maglia, è cresciuto nel vivaio, poi è diventato capitano".