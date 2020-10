60 anni Maradona, il mondo del calcio gli rende omaggio. Gattuso: "Tanti auguri amico mio"

Il mondo del calcio si mobilita per il 60esimo compleanno di Diego Armando Maradona. Tantissimi i protagonisti dello sport che hanno voluto inviare un messaggio al 'Pibe de Oro' per questo suo importante traguardo di vita, tutti racchiusi in un video pubblicato dall'ex capitano del Napoli sui suoi profili social.

Tra questi non mancano anche gli auguri degli ex azzurri Careca, Hamsik, Fabio Cannavaro, Bertoni, Bruscolotti, Alemao, Carnevale, Ciro Ferrara, Bruno Giordano, De Napoli, Renica, Carannante, Filardi, Giovanni Galli, Massimo Mauro, Baroni, Carmando e quelli di Dries Mertens.

Anche il Napoli ha celebrato il compleanno del "Diez" sui social e con uno splendido videomessaggio di auguri indirizzato dal tecnico Gattuso al fuoriclasse argentino.