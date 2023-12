Spalletti al miele: "Maradona il vostro Gesù Bambino. Io mi accontento di fare l’asinello"

Luciano Spalletti è tornato a parlare del "suo" Napoli e della città partenopea. In un'intervista rilasciata a pochi giorni da Roma-Napoli, l'ex mister azzurro ha parlato anche della bellissima annata che ha portato al terzo scudetto. "Napoli mi ha insegnato molto. Prima di tutto a vincere un campionato che è stato merito dei napoletani. Mi son sentito parte di una comunità ed è la cosa più bella", ha detto a Kiss Kiss Napoli.

Nell'augurare, poi, un buon Natale ai napoletani ha aggiunto: "Ai napoletani faccio una preghiera ed un auspicio, quello di non cancellarmi mai dai vostri bellissimi presepi. Maradona sarà per sempre il vostro Gesù Bambino, ma a me starebbe bene fare anche un pastorello che suona la zampogna, ci sto anche a fare l’asinello".