L’Italia dello Showdown in ritiro al Colosimo di Napoli

Da venerdì 20 maggio a domenica 22 maggio 2022, l’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, in collaborazione con l’associazione “G.S.D. Colosimo”, ospiterà a Napoli il raduno Nazionale di Showdown. Lo Showdown (disciplina sportiva assimilabile, per certi aspetti, al ping pong) è praticato a livello mondiale da atleti non vedenti e ipovedenti e ha avuto un notevole incremento di iscritti negli ultimi anni.

La F.I.S.P.I.C. (Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e Ciechi, riferimento in Italia per le attività sportive rivolte alle persone videolese) ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’Istituto Paolo Colosimo di Napoli e del G.S.D. Colosimo che già nel passato hanno dato prova di elevate capacità organizzative negli ambiti delle varie discipline (Torball, Goalball, Calcio a 5, Judo). Il raduno sarà organizzato su 3 giornate con gli atleti che svolgeranno la prevista preparazione atletica e tecnica intervallata da sedute di approfondimento tattico e psicologico.

L’evento si inserisce in un contesto di carattere europeo visto che ospiterà i tecnici federali della nazionale e i più promettenti atleti che presto rappresenteranno i colori azzurri in Finlandia agli “European Para Youth Games”, le gare paralimpiche europee che si svolgeranno dal 27 giugno al 4 luglio 2022.

Nella nazionale, già da tempo, sono stati convocati anche due atleti campani utenti del Colosimo, motivo di vanto per le società di appartenenza e di tutta la Campania in generale. All’Ente Regione Campania va sicuramente riconosciuto, nel corso di questi anni, il pieno appoggio all’Istituto “Paolo Colosimo” per cui si ringrazia l’attuale Governatore Vincenzo De Luca e l’Assessore alle Politiche Sociali, allo Sport e all’Istruzione, Lucia Fortini, per il loro fattivo sostegno alle attività proposte.