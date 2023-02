Shari ha origini napoletane: il video su Tiktok mentre canta con la maglia degli azzurri

Il club ha scritto alla 20enne (che ha partecipato al Festival di Sanremo) facendole i complimenti per la voce quanto la maglietta: ecco come ha risposto

Shari tifosa azzurra. È quanto emerso in queste ore sulla giovane e biondissima cantante, che ha partecipato anche al recente Festival di Sanremo.

La cantante ha pubblicato un video su Tiktok in cui indossava una maglietta del Napoli, al quale ha risposto lo stesso club azzurro ("La maglia è top quanto la voce").

L'artista ha quindi spiegato il motivo e come la pensa: "Papà è di Secondigliano, quest’anno vinciamo lo scudetto".

Shari Noioso all'anagrafe, è nata nel 2002 a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, e 10 anni si è trasferita a Udine. Ha origini napoletane, e pare sia fidanzata con il rapper Salmo, per quanto il rumor di gossip non è mai stato confermato.