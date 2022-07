Settimana del mare al Circolo Rari Nantes di Napoli

8 luglio 2022 è stato l'ultimo giorno della "Settimana del mare" (Terza edizione) ideata da Andrea Scotti Galletta, Fabio Galasso, Simone Mulazzani e Gennaro Mattiello. Una bellissima ed interessante manifestazione sportiva iniziata il 20 giugno, inaugurata poi con una presentazione al Circolo Rari Nantes di Napoli; sono intervenuti gli ideatori della manifestazione con l'assessore allo sport e alle pari opportunità del comune di Napoli Emanuela Ferrante, Sergio Roncelli presidente Coni Campania e Paolo Trapanese presidente Fin Campania.

Una manifestazione e delle gare che hanno compreso quattro tornei di pallanuoto dedicati a Mario Scotti Galletta, Mario Occhiello, Mario Vivace e Paolo De Crescenzo ai quali si sommano i due memorial Checco Mazza e Lello Rosiello. Gare di nuoto libero, di canoa polo e triangolare paralimpico disputate tutte al Circolo Rari Nantes di Napoli, dunque la "Settimana del mare" è una vera e propria risorsa della città, sopratutto per i giovani Under 12, 14, 16 e 18 del territorio impegnati nei tornei, che sono a loro volta motivo di crescita personale e sociale per ognuno di loro. Non sono mancati i ringraziamenti e i saluti finali di Andrea Scotti Galletta che ha ricordato il padre e le altre persone scomparse a cui hanno dedicato i tornei, infine sono state consegnate le targhe Fair play dedicate a Nadia la madre dei fratelli Angelone e le coppe.

Tabellino finale esposto dalla pagina "La Settimana del mare"

Torneo U16 - Memorial "MARIO SCOTTI GALLETTA"

CLASSIFICA FINALE

1. AQAVION

2. ACQUACHIARA

3. RN SALERNO

4. CN SALERNO 1

5. PLAY OFF

6. PROTA/LIONS

7. CN SALERNO 2

8. NAPOLI NUOTO U18 FEMMINILE

Premio Miglior Giocatore - Ottica D'Abundo

DE MARTINO (Aqavion)

Premio Miglior Portiere - "MARIO SCOTTI GALLETTA"

CAPUTO (Aqavion)

Premio Fair Play "NADIA PAESE"

Cat. U16 - DI MARO (Acquachiara)

Cat. U18 - BUONO (Napoli Nuoto Femminile)