Il Giugliano si prepara alla semifinale contro il Sangiuliano City: cambia la location dell'incontro, definito l'orario

Settimana d'avvicinamento alla semifinale della Poule Scudetto di Serie D. L'unica campana rimasta in gioco è il Giugliano di Giovanni Ferraro, protagonista del successo nel Girone G e nel Gruppo 3 della competizione riservata alle vincitrici. Final four conquistate dai Tigrotti che sfideranno il Sangiuliano City nella gara che anticipa la finalissima. Il match si giocherà sabato 11 giugno alle ore 15:00, a porte aperte, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Cambia la location dell'incontro, in un primo momento era stato comunicato l'impianto Ugo Guazzelli. La partita, invece, si disputerà sul rettangolo verde lombardo. Come annunciato dal club gialloblù, sarà possibile acquistare il tagliando della gara solo ed esclusivamente al botteghino dello stadio il giorno della partita. Il costo del biglietto per il settore ospiti sarà comunicato in seguito dalla squadra di casa. L'altra semifinale del torneo metterà davanti Novara e Recanatese.