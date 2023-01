Serie D/Girone H - L'Afragolese torna al successo in campionato: Francavilla piegato 3-2 a Cardito

Finalmente, l’Afragolese. Dopo una lunghissima astinenza da vittorie, i rossoblù agguantano il quarto successo in campionato: Francavilla battuto, al termine di una gara spettacolare, allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Subito arrembante la squadra napoletana che sfiora il vantaggio dopo sette giri di lancette. Martiniello riceve la sfera in area, si coordina e calcia: la traiettoria è larga e si spegne sul fondo. Qualche secondo più tardi, su angolo di Tripicchio, Murolo impatta di testa ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 12’ traversone dalla sinistra di Picascia, girata al volo di Martiniello e un avversario respinge: la palla arriva sui piedi dell’attaccante rossoblù che trafigge l’estremo difensore. La gioia del team locale dura pochi minuti perché Rajkovic trova il guizzo vincente per il pareggio al 17’. Al 22’ Picascia ci prova da oltre venticinque metri, il tentativo si spegne fuori. Al 25’ grande intervento di Liso su uno stacco di Martiniello, servito da Allegra. Poi è Percuoco a sfiorare il bersaglio con un altro colpo di testa che fa la barba al palo. Al 35’ Tripicchio, spalle alla porta, stoppa e gira subito verso lo specchio: l’iniziativa è imprecisa di un soffio. Al 42’ calcio piazzato di Tripicchio, palla perfetta per Martiniello che svetta e realizza la doppietta personale. Al rientro in campo dopo l’intervallo, Esposito fraseggia con un compagno e col destro cala il tris. Al 57’ è di nuovo Tripicchio a intravedersi in zona avanzata con una giocata dalla distanza respinta da Liso. Al 62’ il Francavilla accorcia col calcio di rigore di Melillo, al 67’ Martiniello non trova il guizzo per la tripletta. Da segnalare l’espulsione di Carbone dalla panchina all’82’ e il miracolo di Liso su Martiniello all’85’. Dopo otto minuti di recupero termina la gara: l’Afragolese piega il Francavilla e ritrova la vittoria in campionato.