Serie A Femminile - Napoli sconfitto di misura: la Roma si impone con il gol di Haavi

Due squadre in lotta per obiettivi differenti. Il confronto valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile mette dinanzi Napoli e Roma. Il gruppo guidato da Roberto Castorina e Giulia Domenichetti affronta la truppa allenata da Alessandro Spugna. Le partenopee cercano punti in chiave salvezza, le capitoline hanno intenzione di agganciare il Sassuolo al secondo posto.

Avvio propositivo per le giallorosse che premono sull'acceleratore e calciano in porta al 5' con Giugliano: Baldi controlla senza problemi. Al 10' ancora il portiere locale deve compiere un miracolo sulla conclusione di Lazaro. Al quarto d'ora sono Serturini e Andressa a farsi vedere dalle parti della difesa di casa. A metà frazione, la squadra campana protesta per un possibile penalty, ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 25' Serturini manda alto un colpo di testa su traversone di Haavi, stesso esito per Giugliano con un tiro al volo attorno alla mezz'ora. L'equilibrio regna allo Stadio Piccolo di Cercola, si va a riposo sul punteggio di 0-0. Il secondo tempo si apre con un tentativo di Andressa al 55', Baldi blocca. Il match non si sblocca, tanti errori di misura da una parte e dall'altra tengono inchiodato il risultato. Al 61' si intravede in avanti la neo-entrata Glionna, la traiettoria disegnata è larga. All'80' la Roma passa in vantaggio: punizione di Giugliano, respinta di Baldi e gol di testa sulla ribattuta con la firma di Haavi. Sconfitta nel finale per il Napoli che deve arrendersi all'incornata della calciatrice giallorossa: il team capitolino sale al secondo posto, mentre le azzurre restano a quota otto punti e a quattro lunghezze di distanza dalla salvezza.

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Baldi; Di Marino, Golob, Abrahamsson, Awona; Severini, Mauri (64' Gonzalez Rodriguez); Colombo (64' Goldoni), Acuti (83' Pinna), Popadinova (74' Errico), Jaimes. A disposizione: Aguirre Gutierrez, Garnier, Toniolo, Corrado, Caputo. Allenatrice: Giulia Domenichetti

Roma (3-5-2): Lind; Pettenuzzo, Linari, Di Gugliemo; Serturini (74' Pirone), Bernauer (57' Glionna), Giugliano, Greggi, Haavi; Andressa, Lazaro (92' Borini). A disposizione: Ceasar, Corelli, Pacioni, Bergersen, Battistini, Petrara. Allenatore: Alessandro Spugna

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno

Assistenti: Giulio Basile di Chieti - Marco Carrelli di Campobasso

Marcatrici: 80' Haavi (R)

Ammonite: Abrahamsson, Gonzalez Rodriguez (N), Pettenuzzo (R)