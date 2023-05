Vince 11mila euro giocando il pareggio della Salernitana contro il Napoli

La Campania torna alla ribalta delle cronache delle scommesse sportive grazie ad una straordinaria vincita realizzata da un cliente di Betn1.it. Lo scommettitore di Pozzuoli, in provincia di Napoli, grazie ad una fortunata e ingegnosa combinazione è riuscito a centrare l'esito di tutte le nove partite su cui aveva puntato.

La schedina era imperniata sul calcio italiano con match di Serie A e Serie B. Il giocatore ha puntato su una 'Combo' che prevedeva il Goal di entrambe le formazioni in ogni partita più l'esito finale con doppia chance (1X X2). Le quote variavano tra 2,18 euro fino ad arrivare a 6,60. La particolarità di questa schedina che salta all'occhio è quella della scommessa contro la vittoria dello scudetto del Napoli da parte di un campano.

Infatti, il giocatore ha puntato sul Goal + X2 nel match tra Napoli e Salernitana. Insomma, una giocata che ha del sorprendente ma che permette all'appassionato di incassare una bella somma. E' quanto rende noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

La giocata è iniziata sabato 29 aprile con la sfida tra Roma e Milan finita per 1-1 con entrambi i goal realizzati nei minuti di recupero, fondamentali per mantenere aperta la possibilità di vincita, ed è terminata ieri sera con la vittoria del Frosinone (promosso in Serie A) sulla Reggina. Con una puntata di un solo euro, grazie a quote molto alte, tra cui spicca quella da 6,60 per Napoli-Salernitana, il giocatore si è portato una ricca vincita da 11.091 euro.