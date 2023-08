"Scampia stadium", il brand internazionale Lay's ristrutturerà l'impianto a proprie spese

Sono iniziati i lavori allo "Scampia Stadium", il campetto da calcio adiacente al parco Ciro Esposito. Ad annunciarlo è il presidente della Municipalità 8 di Napoli Nicola Nardella.

Il brand internazionale Lay’s (gruppo PepsiCo), in partnership con la UEFA Foundation for Children e con l’organizzazione internazionale Common Goal, sta realizzando e donando a comunità in tutto il mondo campi di calcio NetZero, realizzati con materiali riciclabili al 100%. La Municipalità 8 ha siglato con Common Goal e con l’organizzazione non-profit Play for Change, partner locale di Common Goal, una lettera d’intenti per la gestione e l’utilizzo dell’impianto sportivo “Scampia Stadium”. Lay’s ha intenzione di recuperare e attivare a proprie spese l'impianto (campo di calcetto + spogliatoi) nell’ambito del progetto “Lay’s RePlay”.

La Municipalità 8 ha approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’affidamento in gestione dell’impianto sportivo, situato in Largo della Cittadinanza Attiva, nelle adiacenze del viale della Resistenza e del Parco urbano Ciro Esposito e previsto che l’affidamento debba essere attuato nel rispetto dei principi del progetto “Lay’s RePlay”, ovvero accesso, inclusione, competenze e valori comunitari, coinvolgimento.

"Grazie alla determinazione dei consiglieri, al direttore, alla giunta e a Lay's, iniziano i lavori sul campetto del Parco Ciro Esposito. Quelli che sembrano piccoli passi sono in realtà un balzo in avanti. La comunità avrà cura e difenderà ciò che è stato rigenerato", scrive il presidente della Municipalità 8 di Napoli Nicola Nardella in un post su Facebook.