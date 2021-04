Ginnastica, il napoletano Maresca conquista il bronzo negli Anelli agli Europei di Basilea

Importantissimo traguardo per l'atleta stabiese, che conquista una medaglia meritata

Il napoletano Salvatore Maresca ha vinto la medaglia di bronzo agli anelli ai Campionati Europei di Basilea. Lo stabiese classe 1993, allenato da Marcello Barbieri alla Ginnastica Salerno, comincia a farsi strada nella grande tradizione italiana in questo attrezzo a livello internazionale.

L’esercizio del ventisettenne è stato valutato con 14.900 punti, assicurandosi la terza posizione alle spalle del greco Eleftherios Petrounias (pt. 15.400) – campione olimpico a Rio de Janeiro – e del russo Nikita Nagornyy (pt. 15.033).

”Sono molto contento – ha dichiarato visibilmente emozionato Maresca dopo la premiazione - . Ci speravo ma la gara è gara quindi non si può mai dire nulla fino alla fine. Mi sono confrontato con i migliori in Europa ed è stato bellissimo. Ho tanti obiettivi. Il mio sogno è sicuramente l’Olimpiade, ma il mio percorso lo costruisco passo dopo passo. Dedico la medaglia a mio padre, mia madre, alla mia ragazza e a tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni, dal mio allenatore Marcello Barbieri alla mia società”.