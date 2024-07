Padel mixto, Roberto Punzo si conferma campione nazionale

La Regione Campania si conferma campione nazionale di padel mixto. La coppia costituita da Roberto Punzo, Colonnello dell’Esercito, atleta del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa, e Massimo Malizia, suo allenatore, ha conquistato il titolo lo scorso weekend durante l’evento nazionale sostenuto da Fondazione Entain e svolto al Club Pro Parma, in contemporanea alla Finale nazionale padel MSP Italia.

Alla finale di padel mixto hanno partecipato quindici coppie provenienti da tutta Italia, oltre a due rappresentative di Città del Vaticano e Ucraina

“Oltre ad essere felice di rappresentare la Campania, perché sempre orgoglioso delle mie origini e di quelle dei miei genitori, sono anche convinto che sia fondamentale dare al territorio rappresentanza in contesti nazionali, perché l’unità che merita di essere chiamata tale è fatta di diversità, nello sport così come nella società civile”, le parole di Roberto Punzo.

“Se la pratica sportiva è parte integrante della società civile, il Padel mixto, che pone sullo stesso campo persone con e senza disabilità a competere insieme, ne offre un esempio virtuoso", ha concluso l’allenatore Massimo Malizia.

“Per noi è una grande soddisfazione, in tre anni siamo cresciuti molto e abbiamo fatti tanti passi avanti - le parole di Giuliano Guinci, public affairs, sustainability& retail operations director del Gruppo Entain in Italia - . Il progetto ha raggiunto le finalità prefissate, ma possiamo fare ancora meglio in futuro. Il nostro impegno continuerà, le potenzialità di questo sport di essere veramente inclusivo ci sono e vanno perseguite. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati. Il padel mixto è un’esperienza meravigliosa”.

“Siamo arrivati con perseveranza a questa terza edizione dell'evento nazionale Padel Mixto. Grazie al sostegno della Fondazione Entain e di MSP Italia ci lanciamo con determinazione verso un nuovo viaggio - le parole del presidente ASD SportinsiemeRoma Luca Alessandrini - Il padel è uno sport che permette davvero di giocare insieme. Siamo certi di poter raggiungere nuovi circoli e con loro nuove squadre e atleti. Siamo pronti ad accogliere questa nuova scommessa”.