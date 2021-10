Rione Terra Volley: ecco lo staff per la stagione 2021/22

Si arricchisce ulteriormente il nuovo staff tecnico del Rione Terra Pozzuoli Volley in vista della stagione 2021/22.

Coach Michele Romano, già al lavoro con la prima squadra dal 7 settembre e ormai vicino all'esordio in campionato, potrà contare su:

Antonio Di Vicino confermato nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra.

Diego Saggiomo e Stefano Palma: non solo serie B. L'opposto Diego Saggiomo sarà anche impegnato come allenatore delle formazioni giovanili gruppi under 15, under 17 e under 19. Con lui Stefano Palma nuovo assistant coach - al quale diamo il nostro più caloroso benvenuto - delle giovanili gialloblu.

Salvatore "Chicco" Schiano confermatissimo, a lui è affidata la guida dei più giovani pallavolisti, gruppi under 15 e under 17, coadiuvato da Stefano Palma e Diego Saggiomo.

Emilio Benvenuto è poi un altro volto nuovo dello staff tecnico; giovane e preparato fisioterapista, sarà infatti affidata la cura dei muscoli e delle articolazioni degli atleti della prima squadra.

Infine Vincenzo Iacuniello, un' altra novità in casa Rione Terra Pozzuoli che fungerà da preparatore atletico sia per quanto riguarda la prima squadra maschile sia per la la serie C e l'under 19.