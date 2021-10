Palummella sul ritorno allo stadio: “Meglio procedere per gradi”

"È bello tornare allo stadio, ma è meglio procedere per gradi. Bene, dunque, riaprire al pubblico al 75%, perché se ancora siamo un po' tutti incerti nell'abbracciarci, non vorrei che allargando del tutto le maglie ci si lasci andare. Siamo tifosi, d'altronde, non fanatici. Il momento è delicato e, ammesso che tutto questo sia reale e che non ci stia giocando sopra nessuno, è bene mantenere attenzione e accortezza". A parlare all'Adnkronos è Gennaro Montuori, il 'Palummella' ex capo ultrà del Napoli. Lui, che a 8 anni fuggì di casa per raggiungere Roma in treno e intrufolarsi allo stadio per vedere la partita contro i giallorossi padroni di casa, oggi racconta amareggiato un tempo che è cambiato: "La tifoseria del Napoli sta passando un momento complicato, nonostante i risultati sul campo - dice - Il 75% del pubblico è un giusto inizio".