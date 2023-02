La settimana dello sport napoletano | Successi pesanti per le squadre partenopee, Brancaccio vede la top 100

E' stato un weekend importante con successi pesanti per le squadre napoletane. Nel calcio e nel calcio a 5 prosegue la marcia in vetta alla classifica del Napoli e del Napoli Futsal, reduci dalle vittorie contro Spezia e Pesaro. Successo all'ultimo respiro e per questo ancora più emozionante quello della Gevi Napoli Basket nel derby campano contro la Givova Scafati al PalaBarbuto.

Napoli e Napoli Futsal avanti tutta

Con il successo per 3-0 in casa dello Spezia, il Napoli continua la sua corsa in vetta alla classifica della Serie A. Gli azzurri mantengono un vantaggio di 13 lunghezze sull'Inter, prima inseguitrice degli uomini di Spalletti. Sono 5, invece, i punti di distacco che il Napoli Futsal ha nei confronti dell'Olimpus Roma, dopo l'ennesimo successo dei partenopei nel big match della diciannovesima giornata contro Pesaro per 5-2.

Il bel momento delle due squadre napoletane è stato suggellato in queste ore da un incontro a Roma alla Filmauro tra Aurelio e Luigi De Laurentiis ed il numero uno del Napoli Futsal Serafino Perugino, accompagnato dai figli Eleonora e Fernando.

Che derby nel basket: Napoli batte Scafati all'ultimo respiro

Il PalaBarbuto domenica pomeriggio è stato teatro di un grande derby nel basket tra la Gevi Napoli e la Givova Scafati. Alla fine ad avere la meglio, al termine di un match dalle mille emozioni, sono stati gli azzurri di coach Pancotto per 71-69. Decisivo un canestro a 12 secondi dallo scadere di Elijah Stewart. La società del presidente Grassi, nel frattempo, si rinforza anche sul mercato: ufficiale l'ingaggio dell'americano Wimbush.

Tennis: Brancaccio si avvicina alla top 100

Buone notizie arrivano anche dal tennis. Grazie alla finale conquistata nei giorni scorsi a Tenerife e persa contro l'altro italiano Arnaldi, il napoletano Raul Brancaccio raggiunge il miglior piazzamento di sempre nella classifica Atp (numero 124) e si lancia all'inseguimento della top 100, dopo un inizio di anno scintillante. Il 25enne tennista di Torre del Greco si era aggiudicato nei primi giorni del 2023 il torneo challenger di Noumea, in Nuova Caledonia.

Pallanuoto: il Posillipo riabbraccia Pino Porzio

Dopo il successo in campionato su Bogliasco per 7-6 nel turno infrasettimanale ed il ko esterno contro la Telimar Palermo per 15-11, il Posillipo riabbraccia Pino Porzio. La leggenda rossoverde è stato nominato nuovo direttore tecnico del club partenopeo e nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa.

Il personaggio della settimana: Elijah Stewart

Con quel canestro a 12 secondi dallo scadere che ha regalato il successo alla Gevi Napoli nel derby contro Scafati, facendo esplodere di gioia il PalaBarbuto, l'uomo della settimana non può che essere Elijah Stewart. Una serata da ricordare per il cestista americano, la più bella da quando veste la maglia azzurra.