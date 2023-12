Napoli, festa grande per un azzurro: sta per diventare papà

L'annata del Napoli non è partita nel migliore dei modi, ma Giacomo Raspadori sta trovando più spazio rispetto all'anno scorso e una certa continuità anche in Nazionale.

Le belle notizie per l'attaccante del Napoli non finiscono però qui. Elisa Graziani, la sua fidanzata, ha postato su Instagram una inequivocabile e tenera foto. In essa, sono ritratte le mani del giocatore, della stessa Elisa e la zampa del loro cane. Accanto, un'ecografia: la coppia aspetta un bambino, che nascerà quindi a Napoli.

"Ogni giorno insieme è un regalo che ci stai donando e noi siamo qui col cuore a mille che ti aspettiamo", scrive a proposito del nascituro.

Tantissime le felicitazioni al post, anche di giocatori azzurri. Tra i primissimi, i compagni di Nazionale: Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo.