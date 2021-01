Chiusa la Campagna di raccolta fondi per garantire il diritto allo sport promossa dal MECS, ACSI e Veracura Trust Onlus

#PLAYURBAN, la campagna di raccolta fondi promossa dal M.E.C.S, ha portato a termine la sua sfida raccogliendo 15.000 euro che ha destinato alle prime 8 Associazioni Sportive Dilettantistiche selezionate dall’ACSI, per garantire il diritto allo sport a 15 ragazzi e ragazze, anche con disabilità, che vivono in condizioni di svantaggio.

Un diritto fondamentale e un’emergenza sanitaria che lo ha indebolito notevolmente: sono state queste le motivazioni alla base della campagna #PLAYURBAN, un progetto grazie al quale il M.E.C.S ha potuto dare il proprio contributo a chi rischia di restare indietro, sostenendo il diritto allo sport.

Alla base della campagna l’obiettivo è stato sempre lo stesso: tenere attività sportiva, passione e amicizia quanto più vicine possibile, perché lo sport è un colore primario nella vita di ogni ragazzo che va tutelato e garantito sempre, soprattutto a chi è svantaggiato. Il MECS - (Movimento per l’etica, la cultura e lo sport), con il sostegno dell’ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero), del Credito Sportivo e della Lega Pro e patrocinato dal CONI, CIP e AS Luiss, promuove da oltre dieci anni l’educazione dei giovani all’attività sportiva secondo i principi dell’etica, diffondendo il messaggio “Etico Sportivo” e favorendo la creazione di un network che colleghi il mondo della scuola con lo sport.

Le prime Associazioni Sportive beneficiarie dei fondi sono: IASA Dance Associazione Sportiva, ASD Equestre il Paradiso dei cavalli, A.S.D. Flying Roller Pesaro, ASD Spazio Danza Due Salice Salentino, ASD Voliamo insieme Roma, Equitiamo ASD, ASD Full HD Olbia e ASD Equitraining h&h.

L’approccio innovativo dell’iniziativa, basato sul crowdfunding, ha permesso di coinvolgere numerosi sponsor e partner come: Alessandro Antinelli, Guglielmo Stendardo, Giorgio Avola, Chiara Mormile e Donato Telesca, ACSI, Lega Pro, Citynews, React, OneDay Group, P&Co., Elephant Consulting Group, Produzioni dal Basso e BSG.

La campagna #PLAYURBAN è stata ideata da Veracura Trust Onlus, un acceleratore d’impatto sociale che agisce come un’organizzazione no profit estremamente agile, rapida e connessa globalmente, per indirizzare quote sempre maggiori di profitto a favore del bene sociale e del sistema terra, attraverso forme di Business and Marketing Activism.

