Promozione Campania/Girone D - Tre reti del Santa Maria la Carità: il Cercola va ko in esterna

Diciannovesima giornata del Girone D di Promozione. Negli anticipi del sabato spicca il confronto in zona alta tra il Santa Maria la Carità e il Cercola. I sammaritani sono tra le grandi della competizione e puntano a un posizionamento favorevole in griglia playoff. I Foxes cercano conferme dopo il successo di misura col Micri.

Avvio con spavento al Comunale, al 6' contatto tra Cioffi e l'estremo difensore ospite che riporta un taglio. All'11' Formisano approfitta di una disattenzione difensiva e insacca per il vantaggio locale. Gli ospiti non ci stanno e provano a reagire. Al 14' De Simone è costretto a smanacciare in angolo un calcio di punizione ben eseguito. Alla mezz'ora, Blasio prova a scardinare la difesa con una conclusione bloccata dal portiere. Al 33' gli uomini di mister Barra trovano il pareggio con Corace che sceglie il tempo giusto in area di rigore e di testa batte De Simone. Passa un minuto e Farriciello sfiora la rete. È il preludio al gol che arriva al 42'. Calcio piazzato battuto da Formisano, colpo di testa di D'Amora e 2-1 al Comunale.

Nella ripresa il Cercola cerca di agganciare il pareggio, ma la retroguardia del Santa Maria la Carità di Durazzo è attenta e sempre precisa in chiusura. Al 55' punizione battuta da Cioffi dai venti metri, pallone vagante in area e Farriciello è lesto a spedire in rete. Il direttore di gara annulla per irregolarità del numero 9 sammaritano. All'81' sfera conquistata a centrocampo, Amita libera il tiro ma trova l'intervento di Martucci. Sulla ribattuta si avventa Farriciello che infila nel sacco e mette il risultato in cassaforte. La compagine di casa sfiora il poker in due occasioni. All'89' il bomber locale si fa ipnotizzare da Martucci, al 92' i guantoni del guardiano di Barra si superano su Donnarumma. La partita del Comunale, al triplice fischio, termina 3-1.