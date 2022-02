Promozione Campania/Girone D - Tris del Micri allo Striano

Diciassettesima giornata del campionato di Promozione, il Girone D propone il confronto tra la rivelazione Micri e lo Striano. I padroni di casa sono in una situazione di classifica interessante e la griglia playoff è tutt'altro che utopistica. Per gli ospiti, invece, diventa fondamentale dare continuità al successo contro l'Agerola per risalire la china dall'ultima posizione. Subito pericolosi i locali con Di Giacomo in due occasioni, è provvidenziale il portiere ospite ad opporsi. Al 20' Auriemma si invola a destra e calcia in diagonale: l'estremo difensore replica. Sulla ribattuta si avventa Di Giacomo che insacca e fa 1-0. Il Micri alza il raggio d'azione e sfiora il raddoppio con Bosco e Auriemma. Lo Striano è pericoloso in contropiede approfittando di una disattenzione di Varriale. Ad avvio secondo tempo, Di Giacomo salta due uomini e serve Speciale per il 2-0. Fioccano le occasioni per i ragazzi di mister Marchisano che vanno vicini al tris con Bosco, Martino, Di Noia ed Esposito. Il 3-0 arriva poco dopo ed è la fotocopia del precedente. Di Giacomo sfonda a destra e pesca Auriemma, pronto all'appuntamento col gol. Il prossimo turno prevederà la trasferta col Cercola per il Micri, mentre lo Striano sfiderà il Santa Maria la Carità.