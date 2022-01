Promozione Campania/Girone D - Il Massa Lubrense annienta lo Striano: 5-1 al Cerulli

Un uragano di difficile contenimento. Una furia implacabile che spazza via qualsiasi ostacolo. Il Massa Lubrense vince ancora, resta imbattuto nel Girone D di Promozione e apre il nuovo anno solare nelle stesse modalità con le quali si è chiuso il 2021. Quattordicesima vittoria in quindici partite disputate per i nerazzurri che annientano lo Striano allo Stadio Marcellino Cerulli. Un netto 5-1 per i costieri che passano in vantaggio dopo 13' con il guizzo del numero dieci Vacca. Il match resta in equilibrio fino al 46' quando Alfano si fa trovare pronto all'appuntamento per il raddoppio. Al 65' Veropalumbo cala il tris, ma tre minuti dopo Giugliano riesce a ridurre la distanza nel punteggio con la rete della bandiera. Al 72' Vacca trova la doppietta personale e al 77' c'è gioia anche per Rapicano che sigla il definitivo pokerissimo. Vittoria larga, meritata e con pochissimi rischi per il Massa Lubrense che sale a 43 punti in classifica e si prepara già al test sul campo del Cercola. Per lo Striano è il quindicesimo ko di fila, servirà una scossa contro l'Agerola.

Il tabellino

Massa Lubrense: Miccio (87' Armano), Amuro, D'Esposito, De Rosa (84' Somma), Alfano, Veropalumbo, D'Alesio, Inserra (23' Breglia), Fiorentino (63' Rapicano), Vacca (86' Cosentino), Cappiello. A disposizione: D'Esposito, Vanacore, Attardi, Veniero. Allenatore: Pasquale Aiello

Striano: Marchesano (87' Mennella), Rendina, Cordella, Ascolese (62' Perna), Di Sarno (21' Sorvillo - 73' Aufiero), Di Pinto, Marchesano, Giugliano, Casillo, Egidio, Stanziano. Allenatore: Raffaele Buglione

Arbitro: Raffaele Ruggiero di Salerno

Assistenti: Marco Giugno di Avellino e Christian Santonicola di Battipaglia

Marcatori: 13' Vacca (ML), 46' Alfano (ML), 65' Veropalumbo (ML), 68' Giugliano (S), 72' Vacca (ML), 77' Rapicano (ML)

Ammoniti: Amuro, De Rosa (ML), Egidio, Rendina (S)