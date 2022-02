Promozione Campania/Girone D - Solitro show al San Costanzo: manita del Givova Capri Anacapri allo Striano

Dilagante, inarrestabile. Il Givova Capri Anacapri mette la quinta e schianta lo Striano al San Costanzo. Prestazione maiuscola per la squadra allenata da Staiano: pokerissimo riservato agli avversari e terza vittoria consecutiva. Isolani sempre più secondi in classifica, francobollati dal Santa Maria la Carità. Il successo odierno tiene a distanza il San Vito Positano, fermato tra le mura amiche sul pareggio dal San Sebastiano.

Padroni di casa reduci dall'hurrà esterno sul campo del Gragnano, ospiti in caduta libera dopo la sconfitta casalinga con i sammaritani nel turno precedente. Al Comunale di Capri va in scena un confronto, valido per la diciannovesima giornata del Girone D di Promozione, a senso unico. Monologo per la compagine locale che sigla ben cinque reti e incassa - nell'unica nota stonata - una sola marcatura.

Partenza decisa per la formazione di Staiano che passa in vantaggio con lo straordinario approccio di Solitro. L'esterno d'attacco porta in vantaggio i suoi con un tocco delizioso che si infila all'incrocio dei pali. Lo Striano reagisce e, nonostante le difficoltà di classifica, riesce a rispondere agli avversari: pareggio con Stanziano che si materializza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gioia momentanea per gli ospiti perché il Givova Capri Anacapri va di nuovo avanti nel punteggio col rigore ben eseguito da Solitro. Il team di casa amministra e trova altre due reti in rapida successione. Il tris porta la firma del difensore Notari che impatta bene di testa, il poker è del solito Solitro autore di una tripletta. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente, il centravanti De Luca - dopo aver fallito un penalty - fissa la manita. Debutto stagionale, nei minuti finali, per Ilari e Ferraiuolo.

Sale a quota 36 punti il Givova Capri Anacapri che dovrà proiettarsi alla partita in esterna sul campo del Cercola nel prossimo turno di campionato. Lo Striano resta a tre lunghezze, in ultima posizione e con l'appuntamento interno con la Viribus all'orizzonte.