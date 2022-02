Promozione Campania/Girone C - Sporting Club Ercolanese dilagante contro il Città di Casoria: poker granata al Solaro

Troppo Sporting Club Ercolanese allo Stadio Raffaele Solaro, schiantato il Città di Casoria nella sfida valida per il diciottesimo turno del Girone C di Promozione. Poker dei locali che obbligano la compagine viola ad incassare il tredicesimo ko in campionato. I granata, invece, mantengono la scia della capolista Quartograd.

La partita è subito di marca vesuviana con Mosca che si intravede in fase avanzata dopo pochi giri di cronometro. Il bomber, schierato sull'esterno, raccoglie la sfera lanciata dalle retrovie e cerca il gol in diagonale: Visone risponde presente. Al 15' il numero 9 vede annullarsi una rete per offside e al 20' trova ancora l'opposizione del portiere. Al 21' Davide Di Micco porta in vantaggio i suoi con un mancino preciso, un minuto più tardi Borrelli raddoppia complice anche una deviazione in seguito a una conclusione. Il Casoria prova a scuotersi e Gaito, attorno al 30', ci prova dai venticinque metri: Uliano respinge in angolo. La prima frazione si chiude col 2-0 per i padroni di casa. Ad avvio ripresa, l'Ercolanese tenta di chiudere definitivamente la gara ma i viola si coprono bene. Al 57' Visone salva su Ioio, l'occasione più ghiotta è sulla testa di Di Dato al 65' dagli sviluppi di un corner: lo stacco è alto di poco. Al 65' Rossi entra in campo al posto di Paolo Borrelli e raggiunge un traguardo importante: la centesima presenza in maglia granata tra Promozione, Eccellenza e Serie D. Al 77' Campese costringe Visone agli straordinari con un piatto sinistro. All'83' Di Dato sfrutta il suggerimento di Pezzella e fissa il tris, nel recupero capitan Tufano sigla il poker.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Formisano ‘02 (65’ Di Meo ‘01), Amoriello ‘03 (84’ Trambarulo ‘03), Caccia, Di Dato, Tufano, Ioio, Borrelli P. (65’ Rossi), Mosca, Di Micco Davide (70’ Campese), Pezzella (86’ Battilo ‘03). A disposizione: Buonanno ‘02, Carbonaro, Sannino, Di Micco Daniele ‘03



Città di Casoria: Visone, Gaudino ‘02 (81’ Pappacena), Tarsia (51’ Sanghe), Criscuolo, Zobel, Papa Sene, Gaito, (46’ Esposito ‘01), Sarr, Coppeta, Nota (67’ Vergara), Laezza ‘02. A disposizione: Pollio, Falanga 01, Marotta, Pelliccia, Velotti



Marcatori: 21’ Di Micco Davide, 22’ Borrelli Paolo, 83’ Di Dato, 92’ Tufano



Arbitro: Sisto Grasso di Torre Annunziata

Assistenti: Maria Vittoria Ievolella di Benevento - Antonio Di Domenico di Salerno



Ammoniti: Esposito (C), Campese (E)