Promozione Campania/Girone C - Rione Terra ok con la Vis Frattaminorese: 2-0 nel segno di Marasco e Cirino

Testa a testa al vertice. Lo Stadio Chiovato accoglie il big match tra il Rione Terra e la Vis Frattaminorese. I padroni di casa puntano all'aggancio e a un miglioramento della posizione in classifica. Dopo la convincente vittoria esterna sul campo del Sant'Anastasia, i ragazzi di mister Monaco cercano continuità contro un'altra grande della competizione. E a Bacoli va in scena un incontro interessante e spettacolare.

Primo tempo che fatica a decollare, gli ospiti si affacciano in avanti con una conclusione di Capasso che si spegne sul fondo. I locali però sono in fiducia e aumentano i giri della manovra. Ci prova Lucignano con un colpo di testa, la traiettoria sfiora l'incrocio dei pali. Tocca successivamente a Carandente mettersi in evidenza con una giocata devastante a destra: il calciatore di casa salta due avversari e mette al centro per Ciotola che non impatta bene all'altezza del dischetto, Giallaurito blocca. All'intervallo il risultato resta inchiodato e le squadre vanno a riposo senza reti.

Nella ripresa lo spartito non cambia: in apertura di frazione viene annullata una rete a Lucignano per fuorigioco su un tiro di Carandente. Poco più tardi l'estremo difensore ospite si oppone a una conclusione di Scherillo. Al 75' scatto di Ranieri che detta il suggerimento per Carandente, costretto a defilarsi e calciare col diagonale: Giallaurito blocca. La rete è nell'aria e si concretizza dopo due minuti: angolo corto di Carandente per Scherillo, cross teso, opportunismo del subentrato Marasco che insacca di testa e sblocca il punteggio.

Il Rione Terra spinge sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio e il finale è ricco di emozioni. Occasione per Mennella, la botta ad incrociare finisce alta sopra la traversa. Ci pensa poi Legnante ad impegnare Navarra sul versante opposto. L'impatto di Marasco è impressionante e da un suo passaggio si sviluppa il calcio di rigore che porta al 2-0. Grieco è velocissimo e viene steso in area di rigore, dal dischetto si presenta Cirino che chiude i giochi. Nel finale Navarra deve compiere un grande intervento su Ciocia.

Termina così allo Stadio Chiovato, il Rione Terra completa l'aggancio e costringe la Vis alla quinta sconfitta in campionato. La truppa di Monaco sarà attesa dal San Francesco nel prossimo turno, mentre il team di Frattaminore ospiterà il Montecalcio.